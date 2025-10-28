Da Varese a Milano e Torino, da racconto scritto a composizione musicale. In vista delle feste uscirà il prossimo 5 novembre "Lucino’s Carols (not only for kids)", nuovo cd del pianista torinese Emanuele Sartoris, ispirato al libro del varesino Davide Ielmini "Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste" edito da Macchione. Una storia che aveva già ispirato un musical, andato in scena lo scorso gennaio a Gazzada. L’originale progetto artistico nasce a firma dello stesso Ielmini, critico musicale e scrittore, come naturale sviluppo in ambito musicale del volume. Il cd contiene musiche originali del compositore milanese Paolo Coggiola, insegnante alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, appositamente commissionate e realizzate per il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia diventata un musical ora incanta il maestro Sartoris