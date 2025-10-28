La storia di Rita De Crescenzo i guai giudiziari oltre i balletti e le scenette su TikTok

Tra balletti e scenette sopra le righe, la tiktoker Rita De Crescenzo è coinvolta in diverse vicende giudiziarie: un processo per droga e uno per minacce e diffamazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

