La storia di Alisha la cameriera che come mancia ha ricevuto un' intera collezione di scarpe da sogno

Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Prada: sono solo alcune delle scarpe che la cameriera Alisha Hoath Kozlin ha ricevuto in dono. Tutto merito di un incontro casuale durante un normale turno di lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La storia di Alisha, la cameriera che come mancia ha ricevuto un'intera collezione di scarpe da sogno

Leggi anche questi approfondimenti

Grazie a un sistema di assorbimento del carbonio, Alisha Fredriksson e Roujia Wen stanno contribuendo a decarbonizzare il settore marittimo - facebook.com Vai su Facebook

Cameriera ci prova con il marito della cliente, lei si vendica: «Non giocare con me» - Ciò che conta realmente, aldilà di quelle che sono le dinamiche interne di un rapporto, è il rispetto reciproco. Scrive ilmattino.it

“Sul serio? Solo questo? Tirchio”: la cameriera reagisce male quando vede la mancia. Il cliente non la prende bene, torna indietro e si riprende i soldi: la storia - Si chiama solo OP (che sta per Original Poster) e mantiene quindi l’anonimato come da prassi di Reddit. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cameriera riceve 10mila euro di mancia, ma viene licenziata: «Prima ero un'ottima lavoratrice poi mi mandano via così?» - Dietro la scelta potrebbe esserci il malcontento dei colleghi che quel giorno non erano di turno e, di conseguenza, non hanno ricevuto parte del compenso Non tutti lasciano la mancia per il servizio ... Si legge su leggo.it