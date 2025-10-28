La storia della brigata partigiana Stella Rossa Cerchiamo testimoni e documenti

Marzabotto, 28 ottobre 2025 – Una ricerca per "rilanciare" la storia della brigata partigiana 'Stella Rossa', guidata dal 'lupo' Mario Musolesi, che operò nel territorio tra il settembre 1943, dopo l'armistizio dell'8 settembre, e il 1944, fino all'eccidio di Monte Sole di fine settembre e inizio ottobre di quell'anno. Questa è l'iniziativa promossa dal comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto. Andrea Marchi: "Ogni minima traccia può essere preziosa". "A così grande distanza di tempo anche la minima traccia può essere preziosa", spiega Andrea Marchi, vice presidente del comitato promotore della rassegna.

