La storia del condominio brianzolo dove le bollette schizzano alle stelle per una cabina | La casa dei sogni è diventata un incubo

“Doveva essere la casa dei sogni e invece è diventata un incubo”. Le parole di Nicolò racchiudono in sé tutto il rammarico per la situazione che stanno vivendo gli abitanti del complesso residenziale “Il Roseto” di via Volturno 41 a Brugherio. Un complesso realizzato dalla Cooperativa 25. 🔗 Leggi su Monzatoday.it