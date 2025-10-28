La stoccata di Tajani | Salvini vede Orbán? La politica estera la decidiamo io e Meloni
Nervi tesi tra Forza Italia e Lega. Stavolta a scaldare gli animi dei due alleati è stato l'incontro tra Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orbán per "fare il punto sulla situazione internazionale". Un faccia a faccia visto come "un'invasione di campo" dal leader azzurro Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
“Più estremista di Hamas”. Non è il titolo di un film comico, ma la stoccata firmata Giorgia Meloni in chiusura di campagna elettorale in Toscana. Mentre a sinistra litigano su chi deve salire per primo sul palco — Schlein, Conte, Bonelli o la Albanese — a destra - facebook.com Vai su Facebook
Legge di Bilancio, nuovo scontro tra i vice-premier Salvini e Tajani - I due, in gara per il secondo posto nella coalizione, da un po’ si pungono sugli argomenti più disparati, ... Da tg.la7.it
Tajani: «Missione rilancio per l’Africa. In Manovra interventi sul ceto medio. Salvini? I patti vanno rispettati» - Antonio Tajani, oggi comincia la sua prima missione da ministro degli Esteri nell’Africa sub- ilmessaggero.it scrive
Barricate di FI sulla manovra, lite Tajani-Salvini sulla metro C - Le tensioni sugli affitti brevi, i malumori per gli interventi sui dividendi, da ultimo pure la querelle sui fondi alla metro C di Roma. Si legge su ansa.it