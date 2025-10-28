La stoccata di Tajani | Salvini vede Orbán? La politica estera la decidiamo io e Meloni

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nervi tesi tra Forza Italia e Lega. Stavolta a scaldare gli animi dei due alleati è stato l'incontro tra Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orbán per "fare il punto sulla situazione internazionale". Un faccia a faccia visto come "un'invasione di campo" dal leader azzurro Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Today.it

