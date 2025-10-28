La statua di Maradona via dai Quartieri Spagnoli per un giorno | girerà Napoli nell'anniversario del Pibe
La statua di Maradona di Domenico Sepe lascerà per un giorno il Museo ai Quartieri Spagnoli nel 65esimo anniversario della nascita del calciatore il 30 ottobre. Tutte le tappe in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tele Club Italia. . #CampaniaOggi - Dopo il blitz la decisione per Largo Maradona - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, nuova statua Maradona: inaugurazione il 24 maggio ai Quartieri spagnoli - Ad annunciarlo è "La Bodega de Dios", account social che si occupa della gestione di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, là dove ... Si legge su ilmattino.it
Napoli, sequestro sotto al murales di Maradona: via magliette e gadget, turisti spiazzati - Blitz della Polizia Municipale di Napoli ai Quartieri Spagnoli, precisamente nell’area simbolo dedicata a Diego Armando Maradona, dove ogni anno migliaia di turisti si recano in visita. Segnala ilnapolionline.com
Blitz al murales di Maradona: sequestrati chioschi, gadget e maglie - A rimanere scoperte solo l'opera che ritrae l'ex calciatore argentino ai Quartieri Spagnoli e una statua a lui dedicata ... rainews.it scrive