La solidarietà della Fondazione Fossoli a Emanuele Fiano | Uomo di pace

Modena, 28 ottobre 2025 – Dopo che ieri in un'aula dell' Università di cà Foscari di Venezia, un gruppetto di attivisti ProPal, con slogan e cartelli contro il sionismo, ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte l'ex parlamentare Emanuele Fiano, tutto il mondo politico e non ha espresso messaggi di solidarietà. Oggi anche la Fondazione Fossoli, ente che gestisce e promuove azioni di valorizzazione del Campo di Fossoli, del Museo monumento al Deportato delle Sinagoghe storiche e degli archivi connessi, ha espresso la sua solidarietà tramite un messaggio della presidente Manuela Ghizzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

