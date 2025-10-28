La sinistra tappa la bocca anche ai suoi
A Torino i collettivi bloccano, a suon di minacce e spintoni, un volantinaggio dei giovani di Fratelli d’Italia mentre a Venezia i pro Pal censurano pure Emanuele Fiano del Pd: «Ho subito ciò che accadde a mio padre nel 1938». 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Marta Bassino dice addio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Per lei frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. L’azzurra, 29 anni, è caduta in allenamento in Val Senales, ultima tappa prima del trasferimento a Soelden dove sabato 25 ottobre si apre l - facebook.com Vai su Facebook