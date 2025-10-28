La sfida di Fabio il cavaliere senza vista che supera gli altri

Firenze, 28 ottobre 2025 – Una disciplina che già di per sé è complicata, l’ endurance. Una sorta di maratona a cavallo dove oltre al percorso è importante considerare l’andatura. Una gara di regolarità, in cui il cavallo non va spremuto, ma anzi: bisogna mantenere l’andatura entro certi limiti, viene perfino misurato il battito cardiaco, ci sono tempi da rispettare rigidamente per non essere penalizzati. Questo è lo sport in cui si misura il fiorentino Fabio UIlivastri, 57 anni, che di mestiere lavora all’Agenzia delle Entrate. C’è un elemento importante di cui non abbiamo parlato finora: Fabio non ci vede, gli altri sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida di Fabio, il cavaliere senza vista che supera gli altri

