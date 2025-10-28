La Serra e il suo tartufo Il diamante nella sua terra
SAN MINIATO Nel fine settimana dei santi e dei defunti La Serra fa festa con il tartufo. Dal 31 ottobre al 2 novembre diciottesima Sagra del tartufo bianco sanminiatese nel padiglione coperto e riscaldato del circolo Arci in via Maremmana. Info e prenotazioni al 339 1639542). La manifestazione sarà un omaggio al tartufo bianco di San Miniato, tesoro del territorio conosciuto e apprezzato ovunque, che a un mese dall’apertura della stagione di cerca e cavatura sta toccando il culmine della sua fragranza e qualità. Durante la sagra ci sarà spazio anche per altri prodotti locali e un mercatino con oggettistica di artigianato e fai da te. 🔗 Leggi su Lanazione.it
