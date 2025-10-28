La Serie A è pronta a rivoluzionare il campionato | pressing su DAZN per cambiare l'orario delle partite
Le partite serali del campionato di Serie A potrebbero cambiare il loro orario d'inizio. Il presidente Simonelli in pressing su DAZN per anticipare il via alle 20:00. 🔗 Leggi su Fanpage.it
