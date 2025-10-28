La scrittrice Barbara Buoso protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna Libere di contare

Si avvia alla conclusione la rassegna “Libere di contare – Autrici, storie e parità di genere in banca”, organizzata dall’Associazione culturale CRAMS, con il sostegno di Bvr Banca Veneto Centrale, il patrocinio del Comune di Padova e della Provincia di Padova, e in collaborazione con “Librati –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it