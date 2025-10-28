La scomparsa del menu pranzo | il popolo degli uffici si divide tra supermarket e power lunch
È scomparso il “classico” modo di mangiare dei lavoratori: oggi ci si siede davanti al PC. E solo chi può si permette costosi power lunch. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
