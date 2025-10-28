La sanità dimenticata Ne parlano Peter Gomez e Nino Cartabellotta

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025

Il governo esulta per la cifra stanziata al comparto sanitario con la legge di Bilancio. Ma al di là degli entusiasmi del ministro della Salute, Orazio Schillaci, basta inserire le cifre della manovra in un contesto per rendersi conto che l’Italia continua a spendere decisamente meno per la sanità di quanto facciano in media sia i Paesi Ocse, sia quelli europei. Il governo dimentica la sanità? Ne parlano il direttore Peter Gomez e Nino Cartabellotta di Gimbe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

