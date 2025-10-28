La Salis? Dovrebbe stare in galera Orban da Porro fa impazzire la sinistra

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis "è una criminale e dovrebbe stare in galera". Questa la posizione ribadita dal premier ungherese Viktor Orban, intervistato da Nicola Porro a "10 minuti" su Rete4, parlando della decisione del Parlamento europeo, con un solo voto di scarto, di respingere la richiesta di revoca dell'immunità a Salis avanzata da Budapest. "Lei è una signora italiana che è venuta in Ungheria: fin qui tutto bene, ne siamo felici - ha detto Orban - Gli italiani sono molto apprezzati qui in Ungheria per diverse ragioni, dalla cultura al calcio, alla Dolce vita.In generale siamo felici che voi veniate da noi e stiate insieme a noi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

la salis dovrebbe stare in galera orban da porro fa impazzire la sinistra

© Iltempo.it - La Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra

Approfondisci con queste news

salis dovrebbe stare galeraIlaria Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra - Ilaria Salis "è una criminale e dovrebbe stare in galera". Come scrive iltempo.it

Rizzo attacca l’Ue e difende Orban: “Salis libera solo grazie all’Ungheria, altrove sarebbe in galera” - Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo, sostiene che Ilaria Salis sarebbe rimasta in carcere in Francia o Germania e critica il “pensiero unico globalista”. Segnala msn.com

Ue: Rizzo, 'Salis libera perché Europa affama agricoltori e ha bisogno di attaccare Orban' - Perché se non fosse stata in Ungheria, ma in un altro Paese dell’Europa, come la Francia o la Germania, oggi ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Salis Dovrebbe Stare Galera