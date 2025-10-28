La Salis? Dovrebbe stare in galera Orban da Porro fa impazzire la sinistra

Ilaria Salis "è una criminale e dovrebbe stare in galera". Questa la posizione ribadita dal premier ungherese Viktor Orban, intervistato da Nicola Porro a "10 minuti" su Rete4, parlando della decisione del Parlamento europeo, con un solo voto di scarto, di respingere la richiesta di revoca dell'immunità a Salis avanzata da Budapest. "Lei è una signora italiana che è venuta in Ungheria: fin qui tutto bene, ne siamo felici - ha detto Orban - Gli italiani sono molto apprezzati qui in Ungheria per diverse ragioni, dalla cultura al calcio, alla Dolce vita.In generale siamo felici che voi veniate da noi e stiate insieme a noi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra

Approfondisci con queste news

Ilaria Salis dovrebbe solo vergognarsi per le parole pronunciate! È inaccettabile che una rappresentante nelle istituzioni possa giustificare una strage che ha visto morire tre servitori dello Stato e ferire gravemente più di dieci persone. VERGOGNATI! - X Vai su X

Ilaria Salis ci conferma, ancora una volta, fin dove può spingersi l’ideologia. Trasformare una strage in un atto di protesta, per sostenere la sua battaglia in favore dell’occupazione abusiva e illegale, è davvero vergognoso. Certe volte si dovrebbe solo restare i - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis? "Dovrebbe stare in galera", Orban da Porro fa impazzire la sinistra - Ilaria Salis "è una criminale e dovrebbe stare in galera". Come scrive iltempo.it

Rizzo attacca l’Ue e difende Orban: “Salis libera solo grazie all’Ungheria, altrove sarebbe in galera” - Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo, sostiene che Ilaria Salis sarebbe rimasta in carcere in Francia o Germania e critica il “pensiero unico globalista”. Segnala msn.com

Ue: Rizzo, 'Salis libera perché Europa affama agricoltori e ha bisogno di attaccare Orban' - Perché se non fosse stata in Ungheria, ma in un altro Paese dell’Europa, come la Francia o la Germania, oggi ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it