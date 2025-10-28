I droni russi che si sono abbattuti nella città di Kherson – conquistata dai russi nel 2022 e ripresa poi dagli ucraini nel novembre dello stesso anno – hanno ucciso più di 200 civili e ne hanno feriti altri duemila nell’ultimo anno. È quanto emerge dal nuovo rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina, presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per il quale gli investigatori hanno intervistato 226 persone, tra vittime e soccorritori, e hanno esaminato oltre 500 video. La conclusione: centinaia di evidenze rispetto ai ripetuti attacchi di droni a corto raggio da parte delle forze armate russe nelle aree del fronte ucraino hanno provocato massicce distruzioni e un clima che ha costretto migliaia di persone a fuggire dalle loro case e questi attacchi coordinati indirizzati per colpire intenzionalmente civili e obiettivi civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Russia ha commesso crimini contro l’umanità in Ucraina”: i risultati del nuovo rapporto delle Nazioni Unite