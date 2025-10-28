La rottamazione? Solo per gli italiani La Lega | Con violazioni fiscali niente rinnovo del permesso di soggiorno
Per gli italiani la rottamazione delle cartelle esattoriali, per i migranti invece nessuno sconto: non sarà rinnovato il permesso di soggiorno in Italia se al momento della richiesta avranno violato qualche norma fiscale o contributiva. È questa la nuova proposta della Lega di Matteo Salvini che ha depositato un emendamento al decreto Flussi in discussione in commissione Affari Costituzionali alla Camera: la norma – firmata dai deputati leghisti Simona Bordonali, Igor Iezzi, Gianangelo Bof, Marcello Di Mattina e Edoardo Ziello – modifica il Testo unico sulla disciplina delle immigrazioni introducendo una nuova causa di diniego del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il mio intervento molto dettagliato al convegno dell’associazione nazionale commercialisti ANC nella bellissima Verona, sul tema della proposta di legge a mia prima firma sulla rateizzazione lunga/rottamazione delle cartelle di 23 milioni di italiani: pensionati, - facebook.com Vai su Facebook
La Rottamazione 5 voluta dalla Lega costa 790 milioni a chi paga le tasse - La nuova sanatoria fiscale farà incassare 9 miliardi ma ne farà perdere 9,78. ilfattoquotidiano.it scrive
Rottamazione 2026, ecco come funziona e chi potrà usufruirne. I particolari inediti in anteprima su Affaritaliani - Il testo della Legge di Bilancio non ce l'ha ancora nessuno, nemmeno i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da affaritaliani.it
Rottamazione quinquies, soglie d’accesso e vincoli reddituali: come potrebbe funzionare - Mentre nella maggioranza si discute di rottamazione quinquies e dei possibili cambiamenti per portarla in manovra, l’iter legislativo del disegno di legge relativo alla rateizzazione dei carichi ... Riporta tg24.sky.it