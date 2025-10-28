La rottamazione? Solo per gli italiani La Lega | Con violazioni fiscali niente rinnovo del permesso di soggiorno

Per gli italiani la rottamazione delle cartelle esattoriali, per i migranti invece nessuno sconto: non sarà rinnovato il permesso di soggiorno in Italia se al momento della richiesta avranno violato qualche norma fiscale o contributiva. È questa la nuova proposta della Lega di Matteo Salvini che ha depositato un emendamento al decreto Flussi in discussione in commissione Affari Costituzionali alla Camera: la norma – firmata dai deputati leghisti Simona Bordonali, Igor Iezzi, Gianangelo Bof, Marcello Di Mattina e Edoardo Ziello – modifica il Testo unico sulla disciplina delle immigrazioni introducendo una nuova causa di diniego del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

