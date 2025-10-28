La River Run Valtellina solidale Mille iscritti raccolti 22mila euro
Tre anni tutti in crescendo, in una “escalation di solidarietà“. In tre edizioni della River Run Valtellina sono stati raccolti 60mila euro a favore della Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata dal 1979 per assicurare a bambini e adolescenti malati di leucemia e linfoma l’assistenza medica e psicosociale più qualificata, così da garantire le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. Nel 2023, all’esordio della competizione, la somma raccolta con le iscrizioni fu di 18.000 euro, saliti poi a 20mila nel 2024 fino a raggiungere quota 22mila quest’anno, quando la giornata, con le sue quattro competizioni, ha chiamato a raccolta più di un migliaio di atleti da tutta Italia al Parco Bartesaghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grazie a River Run Valtellina 22mila euro per la ricerca In tre anni l’iniziativa ideata da Renzo Pedrotti e dal Team Resina Valtellina ha donato 60mila euro alla ricerca contro la leucemia infantile #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Le - facebook.com Vai su Facebook
La River Run Valtellina solidale. Mille iscritti, raccolti 22mila euro - Tre anni tutti in crescendo, in una “escalation di solidarietà“. Secondo ilgiorno.it
Classifica River Run Valtellina 2025 - Una giornata di corsa aperta a tutti con molte distanze, per agonisti e amatori. Da discoveryalps.it