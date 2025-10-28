la river run valtellina solidale mille iscritti raccolti 22mila euro

Tre anni tutti in crescendo, in una “escalation di solidarietà“. In tre edizioni della River Run Valtellina sono stati raccolti 60mila euro a favore della Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata dal 1979 per assicurare a bambini e adolescenti malati di leucemia e linfoma l’assistenza medica e psicosociale più qualificata, così da garantire le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. Nel 2023, all’esordio della competizione, la somma raccolta con le iscrizioni fu di 18.000 euro, saliti poi a 20mila nel 2024 fino a raggiungere quota 22mila quest’anno, quando la giornata, con le sue quattro competizioni, ha chiamato a raccolta più di un migliaio di atleti da tutta Italia al Parco Bartesaghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

