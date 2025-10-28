La riscossione delle entrate locali passa a una società del Mef Il governo teme la valanga dei debiti dei Comuni in dissesto
“Alcune sentenze della Cedu riconoscono al povero Stato l’ ultima istanza per il pagamento dei debiti non onorati degli enti locali. Questa cosa impone allo stato di mettere dei presìdi”. Durante la conferenza stampa del 17 ottobre, post varo del ddl di Bilancio, la frase di Giancarlo Giorgetti è passata inosservata. Ma c’è proprio il timore – già raccontato dal Fatto – di una valanga di decreti ingiuntivi nei confronti dello Stato per i buchi dei Comuni dietro la contestata norma inserita in manovra che obbliga i sindaci meno virtuosi ad affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate ad Amco, società controllata dal Tesoro nata per gestire i crediti deteriorati delle banche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
