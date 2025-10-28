Area "ecomostro", dalle macerie e dal degrado alla rinascita, si apre il tavolo sui progetti: "La futura Truccazzano sarà il centro della ‘dis-connessione’ e del ritrovarsi". Risale all’aprile del 2024 la vendita all’asta, dopo diciott’anni di abbandono post fallimenti, della Corte Dell’Orto, l’unico lotto rimasto invenduto e abbandonato degli 11 che, ad inizio anni Duemila, erano stati inseriti in un piano di recupero del centro storico presto affossato dalla crisi immobiliare. Si lavora ora a un progetto di recupero ambizioso "che trasformi la rigenerazione edilizia in valorizzazione culturale e dell’identità di luogo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita dell’ex ecomostro: "Pochi mezzi? Un valore aggiunto"