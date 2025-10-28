La riforma è legge | come cambia la Maturità Valditara | svolta importante

Con l'approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, diventa legge la riforma della Maturità, "che segna un cambiamento profondo non solo per l'Esame conclusivo del secondo ciclo, ma per l'intero sistema scolastico", si legge in un comunicato del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Il provvedimento introduce "!misure strutturali anche per il canale della formazione 4+2, per la sicurezza degli edifici scolastici, per la valorizzazione dei docenti, confermando una visione di scuola più moderna e centrata sulla crescita degli studenti. Ulteriori misure sono rivolte ad assicurare nuove risorse alle scuole di Agenda SUD, a stanziare 240 milioni per il rinnovo del contratto della scuola e a garantire regole di sicurezza più stringenti per i viaggi d'istruzione", si legge nella nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La riforma è legge: come cambia la Maturità. Valditara: svolta importante

