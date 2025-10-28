La Rai taglia Affari Tuoi Ecco perché durerà meno
C'è aria di grandi cambiamenti in Rai a partire dalla programmazione oraria della prima serata. Nei prossimi giorni, infatti, " Affari tuoi " terminerà in anticipo rispetto al consueto orario a cui i telespettatori erano abituati, anticipando di fatto la chiusura della fascia preserale e l'inizio della prima serata. Il cambiamento, assicurano i vertici Rai, non sarà momentaneo bensì definitivo per consentire " una partenza adeguata ai programmi previsti in prima serata " che fino a ora cominciavano non prima delle 21:45. Si tratta, dunque, di un parziale ritorno al passato quando la prima serata cominciava intorno alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
