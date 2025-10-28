La quinta generazione con il forno al centro
C’è un forno che non è solo un forno. È al centro dello spazio, e intorno a lui gira tutto: i banconi, i clienti, le idee. Olivieri 1882 oggi è questo, un luogo che la quinta generazione – Nicola e Andrea – ha voluto ripensare con un recupero industriale intelligente, mettendo il cliente al cuore dell’esperienza. Tre banconi diversi, dedicati a bakery dolce, pasticceria e panificazione, tre modi di vivere la stessa passione, con i grandi lievitati come cifra identitaria e l’apertura al mondo attraverso un e-commerce che ha fatto scuola. Senza dimenticare la colazione, che nel weekend diventa rito: trentadue gusti diversi, tra dolce, salato, vegano e persino opzioni per la dieta a zona. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
