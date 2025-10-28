La quarta parete cade | a Roma il cinema diventa impegno

Sbircialanotizia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Festa del Cinema di Roma, nello spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission, la seconda edizione di BYS – By Your Side & C.L.a.P. ha trasformato l’energia del cinema in un invito concreto all’impegno. La quarta parete è caduta: artisti, istituzioni e pubblico hanno scelto la via condivisa della solidarietà. Premi, voci ed energie . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la quarta parete cade a roma il cinema diventa impegno

© Sbircialanotizia.it - La quarta parete cade: a Roma il cinema diventa impegno

News recenti che potrebbero piacerti

quarta parete cade romaNell’ambito della Festa del Cinema di Roma, l’evento “BREAKING THE FOURTH WALL” – La quarta parete cade, è tempo di agire - Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, l’evento “BREAKING THE FOURTH WALL” – La quarta parete cade, è tempo di agire ... Come scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Quarta Parete Cade Roma