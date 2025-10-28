La Promessa | travaglio nei campi Angela e Curro al fianco di Catalina

Nel vortice di emozioni di La Promessa, le puntate spagnole preparano un parto in aperta campagna: Angela e Curro soccorrono Catalina, mentre il ritorno di Adriano intreccia cuore e destino. È un racconto che tocca la pelle: una famiglia divisa, scelte che pesano e un futuro che si decide tra terra, silenzi e coraggio. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

