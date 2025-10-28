La Promessa | Catalina torna e Beltrán scuote il destino di Ángela
La lettera di Catalina riscrive le regole, Beltrán arriva con promesse e minacce, Maria Fernández affronta un sospetto figlio. Scopri le anticipazioni spagnole de La?Promessa. Il ritorno di Catalina squarcia il silenzio come un colpo d’arto, e con lei arriva Beltrán, pronto a sconvolgere il destino di Ángela. Le corde familiari si tendono, i segreti si avvicinano e tutto può cambiare in un istante. Nella tenuta di La?Promessa la quiete è solo un’illusione. Catalina arriva con una lettera che ferisce più di un discorso. Le sue parole vibrano di verità nascoste, di verità che la famiglia ha cercato di soffocare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
