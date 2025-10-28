Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: L'arrivo inaspettato di Ana, creduta morta, riapre vecchie ferite e mette in crisi Don Ricardo, ancora tormentato dai sentimenti del passato. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la scarsità di provviste e le spese ridotte dal marchese mettono in difficoltà la servitù, costretta a inventarsi ogni giorno nuovi stratagemmi per nutrire tutti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 ottobre: Ana, la moglie di Don Ricardo, sconvolge tutti con il suo ritorno