La procura di Istanbul indaga sulle Manifest una girl band turca per esibizionismo e atti indecenti e immorali
La procura di Istanbul ha avviato un’indagine sulle Manifest, una nota band turca composta da sei ragazze, per «esibizionismo» e «atti indecenti e immorali», in relazione a un concerto da loro tenuto lo scorso 6 settembre. Le musiciste hanno dovuto consegnare i passaporti e, per il momento, non possono lasciare il Paese; rischiano dai sei mesi a un anno di carcere. Hanno, inoltre, cancellato tutte le date del prossimo tour. Diversi esponenti del partito di Recep Tayyip Erdo?an, il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP), le hanno criticate in modo piuttosto aggressivo. Oktay Saral, un collaboratore del presidente, ha condiviso su X un’immagine delle artiste, definendole «creature demoniache» e insistendo sulla necessità di «occuparsi di loro» in modo che non possano più avere «atteggiamenti esibizionisti». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ascolta qui la mia corrispondenza su Radio Radicale di questa mattina 25 ottobre 2025: - La Procura generale di #Istanbul accusa di spionaggio il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, in prigione dal marzo 2025, mentre il Tribunale di #Ankara respinge la ric - facebook.com Vai su Facebook
Ascolta qui la mia corrispondenza su @RadioRadicale di questa mattina 25 ottobre 2025: - La Procura generale di #Istanbul accusa di spionaggio il sindaco di Istanbul @ekrem_imamoglu, in prigione dal marzo 2025, mentre il Tribunale di #Ankara respinge l - X Vai su X
La Turchia se l’è presa con una band femminile - Dopo un'esibizione le Manifest sono state accusate di atti osceni e di offese alla morale, e non è un caso isolato ... ilpost.it scrive