La prevenzione comincia da noi | i dipendenti Asp si sottopongono agli screening oncologici

“La prevenzione comincia da noi” è il messaggio lanciato dai dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento che questa mattina si sono sottoposti volontariamente ai programmi di screening oncologico promossi dal Centro gestionale screening diretto dalla dottoressa Angela Matina.Nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

