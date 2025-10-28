La Preside intervista a Luisa Ranieri | Eugenia è una donna che esce dagli schemi è stata una grande responsabilità interpretarla Vietare nelle scuole l’educazione sessuale è un errore

Può la scuola diventare un’ancora di salvezza? È questo il cuore narrativo de La Preside, nuova serie televisiva targata Bibi Film TV e Zocotoco, con il contributo di Rai Fiction e la collaborazione di Netflix. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, la fiction andrà in onda in prima serata su Raiuno in quattro puntate. Protagonista è Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero, con un’idea originale di Luca Zingaretti, anche produttore e sceneggiatore con Cristiana Farina e Maurizio Careddu, già noti per Mare Fuori. Ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha trasformato un istituto di Caivano, zona difficile e segnata dal degrado, in un simbolo di riscatto e legalità, la serie racconta la forza della scuola come strumento di cambiamento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

