La popstar dice di vedere una principessa tra il pubblico e l' attrice non può che rispondere | Vengo da Genovia!

C ’è stato un arresto eccellente al Madison Square Garden di New York, ma senza drammi. Solo flash e risate. Protagoniste? Sabrina Carpenter e una “criminale” d’eccezione: Anne Hathaway. L’attrice, in prima fila al concerto della popstar, è finita in “manette” (pelose e rosa) per eccesso di bellezza. Un siparietto iconico che infiamma il tour Short n’ Sweet e che ha mandato in visibilio i fan, specialmente quando la star ha rivelato la sua (regale) provenienza. Anne Hathaway: vita privata, film, amori. guarda le foto Anne Hathaway e “l’arresto” al concerto di Sabrina Carpenter. Il rituale è ormai un inside joke attesissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

