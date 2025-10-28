"La più amata dagli italiani". Lorella Cuccarini, ballerina, cantante, conduttrice e istituzione della tv italiana, al Festival dello spettacolo di Milano ha condiviso l’album delle foto di famiglia dialogando con Stefania Zizzari. Cominciamo dando i numeri. Ad agosto ha soffiato su 60 candeline. "I miei figli hanno avuto pietà e hanno messo il numero. È stata una festa bellissima, perchè non ho organizzato un evento mondiale; non li amo molto, soprattutto quando si tratta di feste personali". Che effetto le fa? "Stanno lì, sono 60. Anche se non me li sento, ci sono. Non posso più nasconderli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La più amata dagli italiani: "Quella lezione di Baudo: non distrarti dal lavoro"