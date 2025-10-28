Una pista di pattinaggio su ghiaccio già pronta per la notte di Halloween. Gioca d’anticipo l’Amministrazione comunale che, invece di attendere il mese di dicembre e l’atmosfera prenatalizia, offre già ai suoi cittadini un punto di aggregazione e di divertimento. La pista, che sarà poi presente sul territorio fino al mese di gennaio, sarà installata in piazza Oriana Fallaci, all’interno del contesto del Parco Urbano. Nessun timore per eventuali condizioni meteo avverse: la pista di pattinaggio su ghiaccio sarà coperta da una tensostruttura che garantirà il divertimento ogni giorno. Già programmato anche il taglio del nastro: sarà nel pomeriggio di venerdì 31. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La pista di pattinaggio su ghiaccio anticipa tutti