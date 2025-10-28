La pista di pattinaggio su ghiaccio anticipa tutti
Una pista di pattinaggio su ghiaccio già pronta per la notte di Halloween. Gioca d’anticipo l’Amministrazione comunale che, invece di attendere il mese di dicembre e l’atmosfera prenatalizia, offre già ai suoi cittadini un punto di aggregazione e di divertimento. La pista, che sarà poi presente sul territorio fino al mese di gennaio, sarà installata in piazza Oriana Fallaci, all’interno del contesto del Parco Urbano. Nessun timore per eventuali condizioni meteo avverse: la pista di pattinaggio su ghiaccio sarà coperta da una tensostruttura che garantirà il divertimento ogni giorno. Già programmato anche il taglio del nastro: sarà nel pomeriggio di venerdì 31. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
