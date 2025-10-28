La ’Pietro Pezzi’ ancora ko Cade anche Cervia

Non è la giornata più entusiasmante per il volley ravennate con tante sconfitte, soprattutto nelle categorie maggiori. Nel girone D di serie B la Consar Pietro Pezzi cade in casa 0-3 (15-25, 22-25, 21-25) contro il Beach Park San Marino. I bizantini, con un solo set vinto, sono ancora a 0 punti in classifica assieme a Fermo e Montorio. Nel girone G di B2 femminile vince 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) la Fenix Faenza contro Tortoreto che resta fermo a 1 punto: le manfrede, invece, salgono al quarto posto a 2 lunghezze dal terzetto di testa. Sconfitta casalinga per il My Mech Cervia, che non sfrutta il vantaggio per 2-1, contro l’Urbania: 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 23-25, 11-15). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

