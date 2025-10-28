La Partita per i Diritti | in campo cantanti musicisti Vescovo e politici per raccogliere fondi pro Gaza
L’investimento complessivo ammonta a oltre 548 mila euro,Il cuore grande della solidarietà ha battuto forte, fortissimo, lunedì sera a Santarcangelo, dove la “Partita per i diritti” ha mandato in gol una nuova tenda scuola per i bambini fra i 6 e i 12 anni che gli operatori di EducAid. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In campo per i diritti! Lunedì 27 ottobre alle ore 20 lo stadio “Mazzola” di Santarcangelo ospiterà una partita davvero speciale: i cantanti romagnoli/e (Autotuners) sfideranno i musicisti romagnoli/e (Orchestrales) in un incontro dove a vincere sarà la solidari - facebook.com Vai su Facebook
A Roma la prima partita del "campionato dei diritti umani", Italia - Palestina. #FreePalestine #PalestinaLibera - X Vai su X
Santarcangelo, la Partita dei diritti e la “goleada” della solidarietà per Gaza: “Raccolti 3000 euro” - scuola per i bambini di Gaza: grande successo di pubblico, partecipazione e sostenitori lunedì sera al ... Lo riporta chiamamicitta.it
Vescovo, politici e cinquanta artisti in campo nella ‘Partita dei diritti’ per Gaza - Il match di calcio si terrà lunedì al Mazzola e servirà a raccogliere 3mila euro per costruire una ‘scuola- Da msn.com
A Santarcangelo una spettacolare “Partita dei Diritti" per i bambini di Gaza - Cantanti e musicisti romagnoli, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il sindaco “di casa” Filippo Sacchetti, il senatore Marco Croatti fra i protagonisti della spedizione di pace della Flott ... Secondo msn.com