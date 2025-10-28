La partita infinita di baseball alle World Series | i Dodgers vincono dopo 18 inning Ohtani leggendario

Los Angeles, 28 ottobre 2025 - Le World Series sono l’appuntamento più atteso della stagione americana di baseball. Da marzo a ottobre, trenta squadre si affrontano in 162 partite per guadagnarsi un posto ai playoff e, infine, accedere alle World Series, soprannominate Fall Classic perché si giocano ogni anno in pieno autunno, dal lontano 1903. In questi giorni va in scena la 121ª edizione, e nella notte appena trascorsa si è giocata una delle partite più incredibili della storia del baseball. Da una parte i Los Angeles Dodgers, campioni in carica a caccia del secondo titolo consecutivo — un’impresa che in MLB non si vede da un quarto di secolo, dai tempi del three-peat dei New York Yankees (1998-1999-2000). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La partita infinita di baseball alle World Series: i Dodgers vincono dopo 18 inning. Ohtani leggendario

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cade il Real Fabrica di Roma C5? di mister Luca Lucchetti dopo una serie infinita di 29 risultati utili consecutivi!! Una partita regalata letteralmente per errori grotteschi che facciamo fatica a commentare, in trasferta capitano troppo spesso!! Abbiamo butt - facebook.com Vai su Facebook

All’Aquila la partita infinita. Con uno stoico Moore batte Milano e vola in testa - X Vai su X

Una partita di baseball durata più di sei ore e mezza - Quella giocata stanotte tra Los Angeles Dodgers e Toronto Blue Jays alle World Series, le finali del campionato nordamericano ... Lo riporta ilpost.it

MLB World Series 2025: i Dodgers si prendono gara-3 dopo una maratona di 18 innning e si portano avanti nella serie - 3 valida per le World Series 2025 di baseball, che ha visto i Dodgers ... oasport.it scrive

I Toronto Blue Jays giocheranno le World Series di baseball contro i Los Angeles Dodgers - La squadra canadese dei Toronto Blue Jays giocherà contro i Los Angeles Dodgers le World Series, le finali della Major League Baseball (MLB), il campionato di baseball nordamericano. Si legge su ilpost.it