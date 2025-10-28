La pallacanestro del futuro Patto tra la Cab Stamura e la Magnolia di serie A1 | Spazio ai nostri talenti

Il basket giovanile e femminile anconetano prova a diventare trampolino di lancio verso la serie A. Il Cab Stamura stringe una partnership di ferro con la Magnolia Campobasso, squadra di serie A1, e apre nuove prospettive alle sue giovani atlete. Un accordo siglato ieri mattina in Comune, di fronte all’assessore Daniele Berardinelli, attraverso il quale la centenaria società e scuola di pallacanestro anconetana affiderà i suoi talenti alla collaborazione con la formazione molisana per dare uno stimolo in più e tanti esempi da seguire alle giovani leve che completano il percorso delle giovanili stamurine e sono desiderose di approdi importanti e di modelli da imitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La pallacanestro del futuro. Patto tra la Cab Stamura e la Magnolia di serie A1: "Spazio ai nostri talenti"

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo ingresso nel Basket Pool: @oryoki_agency insieme a Pallacanestro Reggiana nella stagione 2025/2026 Così Marco Gilioli ed Alessandro Marani, soci dell'agenzia: "Insieme ai nostri soci Alberto Berni e Cristian Daolio, pensiamo che il futuro delle - facebook.com Vai su Facebook

La pallacanestro entra nel futuro. I nuovi pavimenti saranno in vetro e LED - La novità è che al posto dell’amato pavimento in legno ci sarà un campo in vetro con pannelli LED. Si legge su ilmessaggero.it

Patto sul futuro Onu: si riaprono i canali di comunicazione multilaterale su strategie e impegni - Ad Alta sostenibilità, una valutazione dei risultati del vertice delle Nazioni unite. Come scrive ansa.it

Pallacanestro, il futuro delle squadre campane - Gli azzurri attendono le mosse dei nuovi proprietari americani: per ora la certezza è Laughlin, ex Golden State Warriors. rainews.it scrive