La nuova vita di Mirko Brunetti | Ho chiuso con la Tv dovevo staccare la spina Oggi vivo a Londra per fare l'attore

Mirko Brunetti racconta a Fanpage.it la sua nuova vita dopo la lunga storia d'amore con Perla Vatiero entrata nelle case degli italiani con Temptation Island e il Grande Fratello. Ha deciso di mettere un punto al mondo della tv: vive a Londra dove studia per diventare attore. Con lui c'è Silvia, la nuova fidanzata, con la quale sta già costruendo un futuro insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

