La nuova serie di Stephen King introduce un’entità più potente di Pennywise e connessa alla Torre Nera

Ancora prima del suo debutto, il team creativo di IT: Welcome to Derry aveva promesso che la serie avrebbe ampliato il mito di It oltre il celebre clown ballerino interpretato da Bill Skarsgård. I trailer avevano già lasciato intendere questa direzione, mostrando Dick Hallorann – figura chiave di Shining – e citazioni visive al famigerato penitenziario di Shawshank. Promesse mantenute: il primo episodio è una miniera di riferimenti e simboli per i fan più attenti, ma uno in particolare suggerisce qualcosa di ben più grande. Tra le pieghe della storia si cela infatti il segno di una forza cosmica immensamente più potente di Pennywise, un’entità centrale nell’intero multiverso letterario di Stephen King. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - La nuova serie di Stephen King introduce un’entità più potente di Pennywise (e connessa alla Torre Nera)

