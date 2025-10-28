La nuova Maturità è legge via libera alla Camera | cosa cambia per studenti e scuola dal 2026

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera approva in via definitiva il decreto che riforma l'esame di Stato e introduce nuove regole per la scuola italiana. Dall'orale rinnovato alle mini-commissioni, dal ritorno del nome "maturità" alle modifiche su docenti, PCTO e viaggi d'istruzione: ecco, punto per punto, cosa cambia dal 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Nuova Maturit224 232 Legge