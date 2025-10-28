La nuova mappa dei quartieri di Roma | addio alle zone urbanistiche

La mappa cittadina di Roma cambia volto. Dopo quasi cinquant’anni, la Capitale dice addio alle zone urbanistiche introdotte nel 1977 e riscopre la sua anima più autentica: quella dei quartieri e dei rioni. La nuova mappa urbana, appena presentata al MAXXI, promette infatti di restituire alla città identità, storia e partecipazione ai cittadini, trasformando la geografia della città in un racconto condiviso. Ma cosa cambia davvero? E quali mutamenti porterà questo nuovo assetto? Leggi anche: — Roma, ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città La nuova mappa per una Roma più leggibile e partecipata. 🔗 Leggi su Funweek.it

