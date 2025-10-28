La nuova mappa dei prezzi delle case | quanto si risparmia per ogni chilometro che ci si sposta dal centro

Se non è un esodo, poco ci manca. Negli ultimi anni i prezzi degli immobili e degli affitti nelle grandi città sono letteralmente esplosi, come abbiamo già evidenziato in numerose inchieste. La reazione di molti cittadini è stata quella di cercare casa nelle periferie o nell’hinterland. Lo. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Suolo pubblico a Pisa, pronta la nuova mappa delle concessioni: ora al via i controlli - facebook.com Vai su Facebook

Quartieri e rioni: la nuova mappa urbana di Roma La presentazione al MAXXI, alla presenza del sindaco Gualtieri, 48 anni dopo l’istituzione delle 165 zone urbanistiche (155 con l’autonomia di Fiumicino) da parte della giunta Argan - X Vai su X

Firenze, prezzi delle case ancora in aumento: la mappa del mercato immobiliare - Confronto tra i prezzi di marzo 2025, 2024 e 2020: ecco come sono cambiati i valori nelle diverse zone della città. Secondo lanazione.it

Che casa compri a Firenze con 200mila euro? Da 77 a 39 metri quadri, ecco dove - Firenze, 26 maggio 2025 – I valori immobiliari di Firenze consentono con 200mila euro, di acquistare 65 mq di soluzione usata e 52 mq di nuova costruzione. Da lanazione.it

Verde, tramvia, servizi: la nuova geografia dei quartieri di Firenze da investimento immobiliare - Prezzi delle case: se il centro si sta "raffreddando" per via delle limitazioni alle locazioni turistiche, ci sono periferie che stanno diventando decisamente più appetibili. Come scrive firenzetoday.it