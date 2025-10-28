L a Corea conquista un nuovo ambito del beauty: quello delle fragranze. Unendo estetica minimalista e sensibilità profonda, i profumi “made in Corea” sperimentano nuove idee di design e composizione olfattiva. Pa ckaging curati, formule delicate e l’arte del layering rendono le creazioni coreane accessibili e versatili. Il profumo non sovrasta, ma si fonde con la pelle e trasforma l’atto di profumarsi in un simbolo di un nuovo dialogo culturale globale. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Profumi “made in Corea”: la nuova tendenza dal mondo fragranze. Negli ultimi anni la Corea del Sud, forte della competenza maturata nel settore beauty, sta consolidando la propria competitività in ambiti sempre più ampi della cosmesi, e la sua influenza si manifesta in maniera sempre più evidente anche nel mondo delle fragranze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova frontiera del beauty arriva dall'Asia: i "profumi made in Corea" che uniscono estetica minimalista, un approccio emozionale e composizioni davvero interessanti