La notte nel cuore | Melek da Cihan nozze in vista e Nuh in carcere
Nella trentesima puntata di La notte nel cuore, attesa su Canale 5 domenica 2 novembre 2025, Melek Çakirca sceglie di trasferirsi da Cihan Sansalan mentre il fratello Nuh resta in carcere. Un passaggio cruciale che rimescola legami e priorità, riportando al centro il desiderio di riscatto e la forza di chi, pur ferito, non rinuncia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La Notte nel Cuore Anticipazioni del 28 ottobre 2025: Nuh minaccia il suicidio, Melek lascia Cihan! - Ecco cosa succederà negli episodi della dizi turca in onda in prima serata su Canale5. Scrive msn.com
Anticipazioni “La Notte nel Cuore”, puntata del 28 ottobre 2025: Esma spinta dalle scale? - Nel frattempo, Cihan ha chiesto a Melek di sposarsi presto. Segnala alfemminile.com
La notte nel cuore, trentesima puntata: la sorella di Nuh va a vivere con Cihan - Dopo essere stati arrestati, Nuh e Hikmet (Esra Dermancioglu) verranno trasferiti in carcere in attesa del processo. Scrive it.blastingnews.com