La notte nel cuore | Melek da Cihan nozze in vista e Nuh in carcere

Sbircialanotizia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentesima puntata di La notte nel cuore, attesa su Canale 5 domenica 2 novembre 2025, Melek Çakirca sceglie di trasferirsi da Cihan Sansalan mentre il fratello Nuh resta in carcere. Un passaggio cruciale che rimescola legami e priorità, riportando al centro il desiderio di riscatto e la forza di chi, pur ferito, non rinuncia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la notte nel cuore melek da cihan nozze in vista e nuh in carcere

© Sbircialanotizia.it - La notte nel cuore: Melek da Cihan, nozze in vista e Nuh in carcere

Leggi anche questi approfondimenti

notte cuore melek cihanLa Notte nel Cuore Anticipazioni del 28 ottobre 2025: Nuh minaccia il suicidio, Melek lascia Cihan! - Ecco cosa succederà negli episodi della dizi turca in onda in prima serata su Canale5. Scrive msn.com

notte cuore melek cihanAnticipazioni “La Notte nel Cuore”, puntata del 28 ottobre 2025: Esma spinta dalle scale? - Nel frattempo, Cihan ha chiesto a Melek di sposarsi presto. Segnala alfemminile.com

notte cuore melek cihanLa notte nel cuore, trentesima puntata: la sorella di Nuh va a vivere con Cihan - Dopo essere stati arrestati, Nuh e Hikmet (Esra Dermancioglu) verranno trasferiti in carcere in attesa del processo. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Melek Cihan