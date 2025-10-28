, 28 ottobre. Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 29esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Dopo che Melek ha deciso di seguire Cihan, Nuh minaccia di togliersi la vita. Melek, a quel punto, torna sui propri passi e decide di restare a casa di Tahsin. Bunyamin e Canan discutono delle loro strategie per acquisire più potere e giungono alla conclusione che la decisione migliore è schierarsi dalla parte di Tahsin. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 29esima puntata