La Notte nel Cuore le anticipazioni | Nuh minaccia il suicidio Melek lascia Cihan!

La serie televisiva in onda questa sera, martedì 28 ottobre 2025, regala al pubblico un nuovo episodio pieno di tensione: la dizi turca è stata programmata in prima serata su Canale 5. Stavolta la situazione interna alla famiglia Sansalan si mostra sempre più esplosiva, con la figura di Nuh Sansalan che sembra aver superato ogni controllo. Parallelamente, Sevilay prende una decisione drastica per la propria vita dopo l’ennesimo episodio che la vede vittima di oppressione affettiva. Nelle puntate precedenti era stata proprio Sevilay a non tollerare ulteriormente l’atteggiamento di Nuh: dopo una nuova manifestazione di ira da parte sua, lei decide di rompere con lui e di trasferirsi, seguendo Cihan Sansalan nella sua nuova casa, dopo che la famiglia Sansalan aveva perso la villa e si era rifugiata in una sistemazione più modesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it