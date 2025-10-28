Il carcere continua ad essere un posto decisamente affollato a La Notte nel Cuore. Nel corso della prossima puntata della dizi, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 2 novembre 2025, Hikmet e Nuh vengono scarcerati, ma subito dopo a finire in cella è Cihan. Quest’ultimo viene infatti arrestato con l’accusa di avere sparato a Tahsin, il quale non crede però alla colpevolezza del ragazzo. Ecco le anticipazioni. . 1×77: Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perché credono che debba imparare la lezione e maturare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni trentesima puntata di domenica 2 novembre 2025