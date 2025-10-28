La notte devastata di Jean-Baptiste Del Amo il nuovo romanzo che sa coniugare i canoni dell’horror con l’introspezione

Wired.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’adolescenza con le sue paure, i suoi segreti, la sua fragilità è il filo conduttore del nuovo romanzo di uno dei protagonisti della scena letteraria francese. Ce lo racconta l'autore. 🔗 Leggi su Wired.it

la notte devastata di jean baptiste del amo il nuovo romanzo che sa coniugare i canoni dell8217horror con l8217introspezione

© Wired.it - La notte devastata di Jean-Baptiste Del Amo, il nuovo romanzo che sa coniugare i canoni dell’horror con l’introspezione

Leggi anche questi approfondimenti

notte devastata jean baptisteEchi riusciti di Stephen King nella “Notte devastata” di Jean-Batpiste Del Amo - Omaggia il genere, e il grande scrittore, che ha tanto amato quando era adolescente ... Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Devastata Jean Baptiste