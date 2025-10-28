La notte degli orrori nello storico borgo della mala
Trascorrere la notte più spaventosa dell'anno in quello che storicamente è considerato il borgo della mala. Si parla nello specifico di via Bergamo, un tempo "regno" dei malavitosi in città e oggi simbolo della movida (e anche della malamovida). Qui la notte di Halloween si accenderà infatti il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altre letture consigliate
Dimora Sovrana. . La Dimora degli Orrori – Venerdì 31 Ottobre Preparati a vivere una notte da brividi nella suggestiva atmosfera di Dimora Sovrana dove l’eleganza incontra l’oscurità. ? Una serata unica tra divertimento, gusto e mistero. ? Scopri il no - facebook.com Vai su Facebook
Halloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... intoscana.it scrive
Dolcetto o scherzetto?. Halloween a Borgo a Mozzano. Come e dove parcheggiare - Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con Halloween Borgo a Mozzano, l’evento simbolo dell’autunno che quest’anno celebra la sua trentunesima edizione. Scrive msn.com
Halloween Borgo a Mozzano: si avvicina la notte più attesa dell’anno - Manca sempre meno al ritorno di Halloween Borgo a Mozzano, l’evento simbolo dell’autunno toscano che quest’anno celebra la sua ... Lo riporta msn.com