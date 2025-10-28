La notte degli orrori nello storico borgo della mala

Trascorrere la notte più spaventosa dell'anno in quello che storicamente è considerato il borgo della mala. Si parla nello specifico di via Bergamo, un tempo "regno" dei malavitosi in città e oggi simbolo della movida (e anche della malamovida). Qui la notte di Halloween si accenderà infatti il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it